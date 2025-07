"Ono što smo juče doživeli bio je veoma teško. Mladi par iz Srbije je došao na Halkidiki sa svojim petnaestomesečnim sinom na odmor, a dečak se zadavio jer je pojeo previše kikirikija. U početku smo pretpostavili da je možda u pitanju alergijski šok, ali kada je obavljena obdukcija, konačno je utvrđeno da se radi o davljenju “, naglašava on i dodaje:

"Juče sam bio sa roditeljima mališana do kasno u noć i do danas pokušavam da im obezbedim sve što im je potrebno. Problem je što postoji manjak medicinskog osoblja. U tako prometnom kraju, koji svakodnevno posećuje oko 5.000 ljudi, nije bilo nijednog lekara u Domu zdravlja, niti dežurnog pedijatra. Imamo spasioca u baru na plaži, ali samo do 18:00 časova. Incident se dogodio u 19 časova.“