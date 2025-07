- ChatGPT ima tu osobinu da on generalno može da uvlači ljude u razgovor kao sa pravim ljudima i na taj način ti nemaš osećaj koliko vremena je prošlo. Ako ti neka tema dovoljno zanima, ti sa njima možeš da prođeš sate, zato je bitno da držiš neku disciplinu da ne odemo predaleko u to - rekao je Vasilije Kićanović i dodao:

-. Generalno postoje situacije kada možemo da razgovaramo sa njim i o ličnim osećanjima, o nečemu kako se mi osećamo i da li je to uobičajeno sa drugim ljudima, to je dobro za komparaciju. Možemo da pričamo sa njim ako nismo sigurni da li je ono što mi razmišljamo i ono što rade drugi ljudi, možemo njega da pitamo, a on sa svojom bazom podataka vrlo lako može da kaže tačnu analizu.

Nikola Jagodić, IT stručnjak govorio je za Kuri televiziju i tom prilikom rekao nešto više o Chat GPT-u i objasnio zbog čega je on toliko poseban da se ljudi upravo tako ponašaju prema njemu:

- Normalno je to što se desilo. Ako mogu da kažem da je normalno, zato što je taj problem usamljenosti koji su ljudi imali morao da bude nekako rešen. Chat GPT se tu pojavio kao jedan savršen način da se to reši i onda su ljudi uspeli na neki način da se povežu s njim - kaže Jagodić i dodaje:

- Pa ako njega pitamo ovako nešto, on će nam reći da on nije osoba i ne treba i ne može niko da se poveže sa njim, ali on daje informacije i negde stvara utisak da je kao prava osoba.A ljudi onda žive u određenoj iluziji, da li je ili nije osoba, međutim dobijaju informacije koje su im potrebne i onda se dešava taj problem, to je da se oni osećaju kao da pričaju zapravo sa nekim, a u stvari je samo robot sa nekom bazom emocija ili računar sa bazom emocija koju ima.