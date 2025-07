Egipat je destinacija koja već vekovima fascinira putnike iz celog sveta. Spoj bogate istorije i nestvarne lepote Crvenog mora čini ga savršenim izborom za nezaboravno letovanje. Dok monumentalne piramide i hramovi svedoče o veličanstvenoj prošlosti ove zemlje, sunčane obale i kristalno čisto more pružaju idealne uslove za odmor i opuštanje. Egipatske plaže poznate su po sitnom pesku, toplom moru i bogatstvu podvodnog sveta, što ga čini rajem za ljubitelje ronjenja i snorkelinga.

Za one koji žele da upotpune svoj odmor laganim šetnjama, kupovinom i večernjim izlascima, Memša je pravo mesto. Ova moderna šetališna zona Hurgade poznata je po brojnim kafićima, restoranima, prodavnicama i buticima, a njena prijatna atmosfera savršena je za opuštene večeri uz šum mora. Memša je omiljeno mesto kako turista, tako i lokalnog stanovništva, idealna za kupovinu suvenira, uživanje u lokalnim specijalitetima ili jednostavno za šetnju pod egipatskim zvezdanim nebom.

Serry Beach Resort 5* je moderan hotelski kompleks koji se ističe elegantnim dizajnom i vrhunskom uslugom. Smešten direktno na peščanoj plaži sa pogledom na tirkizno more, ovaj hotel nudi idealne uslove za opuštanje i uživanje. Gosti mogu uživati u prostranim sobama, bogatom izboru restorana i barova, kao i raznovrsnim sadržajima za decu i odrasle.

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Foto: Nour El Refai/© 2023 Nour El Refai, All rights reserved

Posebna pogodnost za sve putnike koji planiraju letovanje u ovom luksuznom rizortu jesu popusti na odabrane tipove soba, koji idu i do 24%, za sve rezervacije napravljene do 31.07.2025., za boravak u rizortu do 31.08.2025.