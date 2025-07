- Ciklus sam dobijala normalno i regularno i jedina dva znaka koja su postojala u mom životu je to da mi se nenormalno spavalo, po ceo dan sam spavala i da mi se odjednom jedu jabuke, a nikad nisam jela jabuke, retko. To su bile neke dve promene u mom životu - ispričala je Jovana na svom Tiktoku.

- Tada me muž zeza na tu temu i ja onako zgrožena, ali ne zbog toga što ne želimo, nego zbog toga što stvarno nije bio trenutak za to. Odbijam par dana da to uradim i na kraju kupim dva testa, uradila sam test uveče i odmah je test pokazao dve crte, kreće haos. Sa jedne strane sam srećna, sa druge strane razmišljam u pravcu da sam trebala da idem da uradim drugi semestar u Mariboru na fakultetu i shvatam da to neću moći da uradim i tu sam razočarala, sve ostalo je teklo kako treba - navela je ona.