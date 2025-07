Patricija Kaunda iz Zambije pre pet godina zavolela je momka iz Srbije. Za njega se i udala i 2023. preselila u Srbiju. Aktivna je na društvenim mrežama, a nedavno je rešila da odgovori na jedan komentar na to da su Srbi najveći rasisti u Evropi posle Rusije.

Patricija je odmah na početku obraćanja istakla da to uopšte niji istina, te da u našoj zemlji nikada nije naišla na rasizam.

- Kao stranac koji se preselio u Srbiji i živi ovde dve i po godine, nikada nisam doživela rasizam od Srba . Sve što sam dobila je ljubav, podrška i pomoć. Srbi su najgostoprimljiviji ljudi koje sam ikada videla u životu, bukvalno. Oni čine sve što je potrebno ako mogu da vam pomognu , ako mogu nešto da urade, zaista to misle - ispričala je ona u video-snimku.

- Ovde nema ničeg sličnog pogledu koji neki drugi ljudi doživljavaju; možda Nemci tako gledaju. Nema ničeg sličnog tome. Ako vas ljudi gledaju, posebno ako ste crni, to je samo iz radoznalosti. To je to. Srbi uopšte nisu rasisti. I mislim da je ovo veoma pogrešno.