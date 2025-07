Slušaj vest

U našoj zemlji posle jačeg osveženja sledi brzo otopljenje pa se za vikend i početkom naredne nedelje vraća letnja vrućina. Novo blaže osveženje je moguće sredinom nedelje, a jače uz padavine se trenutno očekuje oko 25. jula i potrajalo bi do kraja meseca, najavljuje meteorolog amatare Marko Čubrilo.

- Posle jačeg osveženja i kiše, od danas ponovo sunčanije i toplije, još će ponegde biti moguća ređa pojava pljuskova, a zatim suvo. Do vikenda će duvati umeren, severozapadni vetar, a zatim slab, južni. Do početka naredne nedelje noći prijatne, sveže, uz minimume od devet do 18 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimum u porastu tako da bi se sutra kretao od 19 do 29 stepeni Celzijusa, a u nedelju i ponedeljak od 29 do 36 stepeni Celzijusa uz tople noći - napisao je Čubrilo i dodao:

Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić

- Manje osveženje uz retke lokalne pljuskove se očekuje u utorak posle podne i to uglavnom na severu regiona te bi u sredu uz manje osveženje maksimumi bili od 29 na severozapadu do oko 34 na istoku i jugu regiona gde se to osveženje i ne bi osetilo.

Prem njegovim rečima oko 25. jula se trenutno simulira jak upad vlažnog i nestabilnog vazduha uz formiranje sekundarnog ciklona negde u bilizi Jadrana.

Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

- To bi uslovilo jače pogoršanje uz kišu, grmljavinu, lokalne nepogode i osetnije osveženje te bi se oko 26. maksimumi kretali od 16 do 25 stepeni Celzijusa. Trenutno se do kraja meseca ne simulira jače otopljenje. Zatim je moguće jače osveženje koja bi potrajalo do kraja meseca. Kao sto sam toliko puta do sada napomenuo, svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

Inače, u Srbiji će danas biti promenljivo oblačno vreme sa periodima sunčanog vremena i uglavnom suvo, sa temperaturama od 12 do 29 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Ujutro i pre podne u centralnim i južnim predelima biće pretežno oblačno, uz delimično razvedravanje u toku dana, a sredinom dana su na severu i u planinskim predelima mogući kratkotrajni pljuskovi.