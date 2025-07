- Sledi porast temperature, gledajući mesta gde je bilo hladnije nego na jugu. Orijentaciono, maksimalne temperature biće u proseku 25 stepeni. Preko vikedna skočiće za još koji stepen više, sve do ponedeljka i pika vrućine, kada će temperatura doći do 38 stepeni. To je ritam u drugom delu jula. Posle toga sledi ponovo period osveženja. Pitanje je da li će temperatura baš ovoliko da padne, to je još uvek teško proceniti.