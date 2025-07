- Stigao sam na plažu oko pet sati popodne. Trebalo je da sačekam devojku sa društvom da dođe, pa da sednemo da pojedemo nešto. Za to vreme sam hteo da popijem kafu i piće da se osvežim malo jer je bilo pretoplo. Zauzimam jedan sto na terasi za četvoro jer čekam i njih i prilazi mi konobar. Poručujem kafu i kiselu vodu za početak - rekao nam je mladić i dodao:

- Međutim, samo što sam to izustio konobar me sasekao rečenicom rekavši mi da ne mogu sam da sedim za stolom i pijem kafu i piće, već da ako želim da ostanem tu moram odmah da poručim i hranu jer velika je gužva i ne isplati mu se da meni to donosi dok sedim sam, a možda veći broj ljudi čeka mesto i hoće da poruči nešto više.