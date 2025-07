Dovoljan je samo jedan zalogaj da sve krene po zlu. Naizgled bezazlen komadić hrane može da dovede do velike opasnosti- gušenja. Upravo to jedan je od najčešćih uzroka hitnih intervencija kod beba i male dece.

- Deca imaju uske disajne puteve i kod njih vrlo lako može da se desi da zapadne bilo kakav komad hrane ili neka igračka i to odmah dovodi do zatvaranja disajnih puteva. Zbog toga su deca problematična. A drugo, deca su nemirna, nestašna, prilikom hranjenja često se smeju, plaču ili trče, desi se da prilikom hranjenja oni prosto udahnu neki zalogaj i da onda to dođe do disajnih puteva. Takođe, deca nekada vole da jedu u nekom ležećem neudobnom položaju i sve što je čvrsto, svaka hrana i svaki zalogaj koji je čvrst može da dovede do takvog problema. Problem su orasi, mleveni orasi, kikiriki - kaže Milićević i dodaje:

- Deca dohvate nekad običan pasulj ili dohvate praktično bilo šta od hrane što može da bude. Nekad roditelji, naravno iz najbolje namere, daju detetu, recimo, da bi češkalo zubiće, daju jabuku i dete, zaista češka zubića, ali nekad se ovim zubićima odvali deo jabuke, pa posle udahne. i onda to može da bude problem. Ili, recimo, korica hleba se nekada daje. Deci kažu, evo, rastu mu zubi, dajemu koricu hleba. Međutim, kao što znate, dete onim svojim prednjim malim zubima odvali deo te korice i to, ako dete proguta, biće dobro, ali ako ode u disajne puteve, onda nastaje problem.

- Ako roditelji primete da dete počne intenzivno da kašlje, da je uplašeno, da zaista ima izraz lica deteta koje se plaši za svoj život, dete često bude plavo, ima taj intenzivan jak kašalj, onda to obično ukazuje da je dete tog momenta udahnulo neko strano telo ili da je neki zalogaj udahnulo. Naravno, to ne znači ako dete kašlje već danima, petak krenulo da kašlje, da je to nešto opasno. Ali drugo, takođe treba pratiti pažnju na to šta se nalazi oko samog deteta. Ako on tu ima puno kikirikija, puno nekih badema, onda možemo misliti da eventualno to može da bude razlog. Po tome obično prepoznajemo strano telo za razliku od recimo alergije koja takođe može da bude akutna, ali kod alergije se obično pojavi osim crvenila po licu, pojavi se recimo otok kapaka ili usana, dete bude crveno.