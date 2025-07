More, mir, pesak pod prstima, ali i strepnja da će ciklus pokvariti planove. Sve više žena odlučuje se na koriščenje hormonskih pilula kako bi odložile menstruaciju – barem na nekoliko dana. Istraživanja pokazuju da više od 65 odsto žena smatra da to ne sme da im poremeti planove na letovanju, dok svaka treća oseća nelagodu kada ima ciklus na moru. Pravo pitanje - po koju cenu to treba praktikovati i koliko su opasne hormonske pilule?