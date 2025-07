Turska nikada ne razočara. Pogotovo kada put vodi u Belek – dragulj mediteranske obale, smešten među borovima, palmama i najlepšim plažama južne Turske. Belek nije samo mesto, to je osećaj mira i sofisticiranosti. A kada želite najviše od svega, mira, luksuza, sadržaja i tišine koja ne dosadi – tu vas čeka Gloria Serenity Resort 5* .

Hotel ima 254 superior sobe, 16 apartmana i čak 99 vila. I to nisu obične sobe, to su pažljivo uređeni prostori u kojima vam ništa ne nedostaje. Zamislite jacuzzi u sopstvenoj kupaonici, mekanu posteljinu, tihu terasu i direktan pristup bazenu. Ako ste ikada sanjali da iz kreveta uskočite pravo u vodu, ovde je to moguće.