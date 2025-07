Koji su to ključni aspekti, za jutarnji program Kurir televizije, analizirali su Dajana Petić Šobot , stručnjak za oblast osiguranja i Vlada Vlaho , direktor turističke agencije i predsednik skupštine YUTE.

- Zaista je stotine inputa da bi se jedan turistički aranžman organizova do kraja. Putno osiguranje je bitan element. Naša preporuka, jer to nije bio običaj kod naših putnika, jeste da obavezno to uplate, ne mora u agenciji, može i preko raznih portala. Agencija nije u obavezi da obavesti gde je najbliži lekar, niti da ugovorimo putno osiguranje. Nama je obaveza da ponudimo putno osiguranje, agencije imaju spisak medicinskih ustanova sa kojima osiguravajuća kuća sa kojom radi ima kontakt. Svaka osiguravajuća kuća ima asistentsku kuću u inostranstvu, a ona ima svoje medicinske ustanove sa kojima sarađuje i upućuje putnika, odnosno bolesnika, da bi mogli da mu budu pokriveni troškovi lečenja.