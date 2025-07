- Bilo je prevruće, nigde hlada, ali to najmanje smeta. Problem je bahatost i navaljivanje koje dolazi i od zaposlenih, i od taksista, i od prodavaca. Usluga, pristup gostima, atmosfera hotela, sve nas je to nateralo da zaključimo da se tamo nećemo vraćati. Nije do temperature, nije do peska, nije do sunca. Do ljudi je. A kada to izostane, ni more ne može da opere gorak ukus - zaključuje ona.