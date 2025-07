Slušaj vest

Viša medicinska sestra Zorica Arsić (73), na jugoistoku Srbije naširoko poznata kao Zoka Radan, pre više od dve decenije ostavila je grad i posao i došla da živi na pradedovini na planini kako bi oživela selo i lečila meštane podno Radana.

Završila je Višu medicinsku školu u Beogradu, ima sina i ćerku. Radila je na pedijatriji u Leskovcu i rešila da se vrati na svoje imanje, na Radan, koji je volela odmalena. Živi na 1.000 metara nadmorske visine i do najbližeg sela ima oko tri kilometra. Ima psa čuvara, petla i jednu kokošku. Život ju je naučio da radi sve poslove, pa je po potrebi fizikalac, moler, veterinar, vodoinstalater, pa i električar. Bog je dao za sve! Za meštane je Zoka dobra vila koja ne zna za vremenske prilike, prepreke i vukove kad treba nekome da pomogne.

Foto: Privatna Arhiva

- Pre 2004. došla sam na pradedovinu. Ovde sam živela skladno, lepo i slobodno, s prirodom. Pomažem ljudima i sve činim iz humanosti i zarad ljudske sreće. Nema ničeg lepšeg nego spasti nečiji život, a bilo je, verujte, dosta slučajeva. Po dva-tri kilometra idem peške sama s puškom u šumi. Tamo gde ni Hitna ni policija ne mogu da prođu, mogu ja. Zimi bude teže. Bilo je situacija i da se zaglavim u smetovima i do jednog metra, ali osećaj sreće i zadovoljstva zbog pomoći drugome u nevolji je neprevaziđen - priča Arsićeva za Kurir i priseća se:

- Nikad neću da zaboravim kad je jednom davno čovek došao do mene, a ja u dvorištu imala česmu za narod koji dolazi da zahvati vodu. Odjednom se on tu srušio. Beše modar, da ne kažem crn, bez znaka života. Otvorila sam mu usta, izvukla jezik i veštačku vilicu, donesmo ga na terasu, dala sam mu antišok terapiju i čovek je oživeo. Bilo je i gorih slučajeva, ali od ovoga nema gore. Nekad su ljudi umirali od ujeda stršljena dok stignu do Bojnika, a imala sam i takve slučajeve.

Foto: Privatna Arhiva

Zorica je, inače, do sada dobijala i razne zahvalnice i povelju za humanost, ali sada je ostala bez igde ičeg jer joj je mala planinska kućica izgorela u požaru.

- Ne lečim samo ljude nego i životinje, ne dam da umru od gladi. Ovde nema veterinara, a kad bude neka situacija, savetujem se sa onima koji su u Leskovcu ili Bojniku i dosad nisam pogrešila.

- Moj dom progutala je vatrena stihija 23. februara ove godine. Kuća je izgorela do temelja sa svim stvarima. Nikako ne mogu da se pomirim s tim da od pune domaćinske kuće ja nemam više ništa. Ostali su samo garež i pepeo... Ne znam tačan uzrok požara, ni na koga ne sumnjam, ali me boli sve ovo. Došla sam da oživim mesto jer nam sela izumiru, a ovako se završilo. Ipak, ne predajem se. Imam jednu garažu od 13 kvadrata, pa to planiram da preuredim i osposobim za život - rešena je Zorica:

