Ova odluka je poštovanje svih koji su učestvovali u odbrani, posebno onih koji su dali živote i koji su ranjeni ili ostali invalidi braneći svoju zemlju, kaže za Kurir brigadni general Vojske Srbije Stojan Konjikovac, jedan od starešina 549. motorizovane brigade koja je na Paštriku, od 26. maja do 10. juna 1999. branila i odbranila otadžbinu.

- Istorija ide svojim tokom i ostavlja tragove. U jednom istorijskom trenutku naša brigada se našla u grotlu zbivanja i njena uloga je bila izuzetno značajna kako za Prištinski korpus, tako za celu vojsku i Srbiju. Nalazili smo se na težištu odbrane naše države, bili smo u sastavu glavnih snaga odbrane Srbije s pravca Albanije. I u tom smislu odluka Vlade predstavlja poštovanje svih ljudi koji su učestvovali u odbrani, kao i njihovih porodica. Međutim, to je poruka i svim građanima, posebno mladima, da država uvažava svoje vojnike, kako žive tako i preminule - kaže Konjikovac, dodajući da ova odluka garantuje da će se bitka na Paštriku obeležavati dok postoji Srbija:

Odlukom Vlade uz najviše državne i vojne počasti obeležavaće se i godišnjica smrti kneza Aleksandra Karađorđevića, kralja Petra II Karađorđevića, kralja Aleksandra I Obrenovića, godišnjica sećanja na Surduličke mučenike, dan sećanja na vladavinu kneginje Milice, godišnjica operacije "Vazdušni most", godišnjica Maričke bitke, bitke na Pločniku, bitke na Moravi - Leskovački protivnapad, bitke za Dobrudžu i bitke kod Kosturina na Dojranu.

- Zločinačka akcija "Bljesak", izvedena pre 30 godina, bila je završni čin progona Srba iz Zapadne Slavonije. Tokom i posle zločinačke akcije "Bljesak" ubijene su ili nestale 283 osobe, od kojih 114 civila, to jest žena, dece i lica starijih od 60 godina. Za ove masovne zločine gotovo niko nije odgovarao. Pozdravljam odluku Vlade da se u kalendar državnih obeležavanja uvrsti niz datuma od nacionalnog značaja, među kojima je i Dan sećanja na stradanje i progon Srba u zločinačkoj akciji "Bljesak". Važno je da negujemo kulturu sećanja na srpske žrtve koje su stradale samo što su Srbi, jer to treba ga bude deo nacionalnog identiteta. Takođe, naša obaveza je da se borimo za istinu o stradanju našeg naroda jer to je jedan od preduslova istinske normalizacije na području bivše Jugoslavije - kaže Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona.