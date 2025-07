Književni prvenac princeze Ljubice priču smešta u šumadijsko selo, a gde bi to drugde jedna od Karađorđevića. I sama sa suprugom, princom Mihailom, i porodicom živi u selu, usred Šumadije, i to na imanju koje se zvalo Karađorđevo, a koje oni, njegovi potomci, dva veka kasnije kupiše. I dadoše mu simboličan naziv - Maričin do, po Voždovoj majci.