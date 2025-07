Početak ove sedmice doneo je osetno zahlađenje u Srbiju. Ipak, već od sutra, temperatura će postepeno rasti, da bi od ponedeljka dostigla i do 40 stepeni! Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na novi toplotni talas, a vrelo neće biti samo kod nas, već i u celom regionu. Kako se vidi na mapama koje prikazuju maksimalne temperature u Evropi, bukvalno nećemo imati gde da pobegnemo od vrućine!

RHMZ je izdao novo upozorenje na toplotni talas koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije u periodu od ponedelјka (21.07.) do petka (25.07.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni.

U nedelјu (20.07.) u svim krajevima, a u Vojvodini i zapadnoj Srbiji i u utorak i sredu (22 - 23.07.) manje toplo - od 32 do 36 stepeni.

Ekstremno vrelo i u Beogradu, i to danima

Na području Beograda najtopliji dani biće ponedelјak (21.07.), četvrtak (24.07.) i petak (25.07.) uz maksimalne temperature u intervalu od 36 do 38 stepeni.

U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35 stepeni.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u večernjim i noćnim satima južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepeni. U drugom delu noći ka nedelјi u Vojvodini i Podrinju pojava lokalnih plјuskova sa grmlјavinom.

U nedelјu (20.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, ali uz prolaznu nestabilnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije, a u drugom delu dana u ostalim krajevima uz lokalnu pojavu plјuskova i grmlјavina.

Naredne sedmice novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlјe, u periodu od ponedelјka (21.07.) do petka (25.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 stepeni. U Vojvodini i zapadnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se zadržati toplo (od 32 do 35).