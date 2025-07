Na graničnim prelazima, na putničkim terminalima vozila se zadržavaju do 45 minuta, a na teretnim do sat vremena, navodi se u saopštenju AMSS.

Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš će u periodu od 4. jula do 8. septembra raditi svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto od 7 do 19 časova. Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš uspostavljen je za putnički saobraćaj, izuzimajući autobuski i teretni saobraćaj. U dogovoru sa mađarskim graničnim organima, odlučeno je da granični prelaz Horgoš 2, radi od 5 do 23 časa.