- To je apsurd , ne vidi se nikakva povezanost između ricinusovog ulja i smanjenja apetita ili potrošnje kalorija, jedino može psihički da deluje, to jest da služi kao placebo efekat . Uvek savetujem da se se poštuje pravilo tri obroka , da se uveče ne unose ugljeni hidrati , već sveže ili bareno povrće. Nikako jako meso ili riba . Fizička aktivnost i pravilna ishrana jedini su put ka zdravlju - napomenula je za Kurir specijalista opšte medicine prim. dr Biserka Obradović .

- To je poteklo iz Indije i koristi se za lečenje. Veruje se da se, stavljanjem npr. kokosovog ulja, ubrzava metabolizam, smanjuje apetit, kao i da se tako sagorevaju masti. S obzirom na to da to nije naučno dokazano, mi treneri verujemo u trening, pravilnu ishranu i dobar san, i za to garantujemo.