- Ja sam kupio dosad već deset tih kutija, doduše više u svrhu nekog zabavnog sadržaja, nego što me zaista to zanima, ali postoji taj jedan redak raritet i onda su to različite okolnosti. Prvenstveno bio sam iznenađen sobom i svojim postupkom da sam ja otišao potpuno drugim povodom u tržni centar i onda kad sam to video, bio sam u fazonu da ovo moram kupiti baš za potrebe društvenih mreža.