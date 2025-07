U periodu od 1830. godine, kad je Srbija praktično počela da postoji kao država - sultanovim hatišerifom dobila je autonomiju - pa do 1922, u kojoj je u Turskoj zbačen s prestola poslednji sultan, osam puta su se naši vladari susretali s turskim carem.

Do posete je došlo, govoreći rečnikom savremene diplomatije, na inicijativu iz Carigrada.

Srpski knez u Carigrad je pošao iz svog doma u Požarevcu, vodeći svitu od šezdesetak uglednika. Ispraćen je svečano. U zoru na dan polaska, piše Zorica Janković u knjizi „Caru na divan - susreti srpskih vladara i turskih sultana“, oglasilo se 17 topova sa po tri plotuna da najave važan događaj, a potom se narod okupio da vladaru poželi srećan put. Sve do Golupca, udaljenog pedesetak kilometara, Miloša Obrenovića je pratila povorka od 50 kola s familijom, uglednim građanima, činovnicima i sveštenicima, predvođena četom konjice s vojnom muzikom.

U Golupcu se ukrcao na brod i tog prvog dana plovio do Poreča, grada na Dunavu koji se nalazio nizvodno odmah ispod današnjeg Donjeg Milanovca. Sutradan je prešao etapu do Adakalea, sada potopljenog ostrva ispod Tekije...

U Vidinu su mu Turci 22. jula priredili svečani doček, a sultan mu je poslao svog ličnog izaslanika da ga doprati do Carigrada. - Doček kojim je čestiti Husein-paša našeg svjetlog knjaza počastvovao prevazilazi svako opisanije - pisao je Sima Milutinović Sarajlija u izveštaju u „Novinama srpskim“.

Miloša su na obali, pojući crkvene pesme, dočekali episkopi, sveštenici i narod i dopratili ga do crkve, gde je odstojao na službi, a potom se uputio u palatu vidinskog vezira Husein-paše, koju mu je ovaj stavio na raspolaganje dok je u Carigradu. Husein-paša, Milošev prijatelj, bio je bogat čovek, a palata raskošna...

- Knjaz Miloš zovne mene i kaže mi da mi ne sedimo i ne spavamo na minderlucima, nego dole na patosu, zastrtom ćilimom, te da se minderluci ne kvare... Ja mu odgovorim da je ova prostirka nameštena samo zato da mi na njoj sedimo i spavamo, a ako se mi budemo od toga ustezali i ne smeli je upotrebljavati, reći ćedu nam Carigrađani da smo toliko prosti da ne smemo ni na prostirku da sednemo. On na to ućuti i mi prostirku upotrebljavasmo baš kanda smo pravi Carigrađani i kao da nam je takva i kod kuće ostala.

- Tu su ih čekali konji za celu pratnju. Ali knjaz Miloš, hoteći pokazati svetu koliko on uzvišen stoji nad svojom svitom, ne dade njima jahati, nego zapovedi da za njim peške idu. Od kapije do Porte (vlade, prim. nov.) ima najmanje pola sata, a k tome je velika uzbrdica, pa kad Miloš sa siliktarem dospe do Velike porte, nije mogao izaći pred vezira, već je svitu morao čekati na basamcima. Veliki vezir bi izvešten da je Miloš stigao, i šta čeka, i gdi čeka. Naravno da je kod velikog vezira smeha i podsmeha bilo na pamet Miloševu što napolju na basamcima dreždi.