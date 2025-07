Najniža temperatura biće od 13 do 21, a najviša od 32 do 36 stepeni.

Kako najavljuju iz RHMZ, naredne sedmice novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka (21.07.) do petka (25.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 °S. U severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se i dalje zadržati toplo (od 31 do 35 °S).