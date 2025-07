- Istina koju stanodavci često prećute, ali ne bi trebalo. Moje jučerašnje iskustvo sa gostima: Gosti su otišli. Apartman je prazan. Ali, ključ... ostao je zaboden s unutrašnje strane vrata. I to mi onako usput javljaju na putu za Srbiju definišući to kao "malu neprijatnost". Vrata su sigurnosna i automatski se zatvaraju, te se ne mogu spolja otvoriti bez ključa. Zaključano! Nema ulaska. Nema čišćenja. Nema pripreme za sledeće goste koji dolaze s dvoje male dece i cijelu noć su putovali - napisala je ona na Fejsbuk grupi "Grčka info".

- Nema ni razumjevanja, jer oni su otišli - i nisu htjeli da plate ni cent troška za obilazak bravara, obijanje brave i ponovno stavljanje stana u funkciju. Beskrajno sam zahvalna što sam imala prijateljicu koja je to sve preuzela na sebe da popravi, našla majstora i sve što uz to ide, da ljudi koji dolaze ne ostanu na ulici. Obijanje brave je koštalo 60 evra. Majstor radi "na crno" i sretna sam što uopšte radi. Tih 60 evra je nekome sitnica, nekome dnevni budžet, a nekome razlika da li jesi ili nisi čovek.

- Dragi budući gosti, većina vas je divna, pažljiva, i pravi blagoslov za svakog domaćina. Imam nekoliko porodica koji mi se godinama vraćaju i beskrajno sam ponosna na to. Ali, onih nekoliko izuzetaka nas uče - da nije dovoljno samo imati novac za apartman. Treba poneti i ljudskost. A, nama, stanodavcima, možda najviše treba razumijevanje, jer za svaku sliku sa terase s pogledom na more, stoji i neko ko mijenja brave, pere peškire, čeka majstore i često - ćuti. Do sledeće brave. I sledeće šanse da verujemo ljudima - napisala je ona izazvavši brfojne komentare ispod objave.

- Sve je to rizik posla, hiljadu ljudi, hiljadu ćudi. Moglo se desiti i dok su bili tu i to više puta. Može se desiti i sledećim... To je nepraktičan sistem koji traži od gostiju da su stalno na oprezu, a to nije zgodno na odmoru. Ne podržavam ove goste, ali ih razumem i računam da nisu namerno. Možda da ipak promenite to za nešto jednostavnije - bio je jedan od komentara.