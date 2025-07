Umesto da se odmori i opusti na letovanju, jednom Srbinu je preselo i more i Grčka i sve - jer je dobio loše vesti iz Srbije. Morao je hitno nazad kada je saznao da mu je majka preminula, ali se našao u velikom problemu.

On se na ovaj način obratio za pomoć jer nema drugo rešenje, pa je zamolio ljude ako mogu da mu se jave i izađu u susret, bilo sa savetom ili ako mogu da ga povezu.

"Interesuje me da li vi možete da nam pomognete? Ne znam koliko su članovi grupe spremni da pomognu u ovakvoj situaciji: ako se neko iz Neosa vraća za Beograd danas ili sutra ujutru? Naravno platili bi prevoz. Može prevoz i do Niša, pa ćemo se do Beograda snaći. Potreban prevoz za dvoje", napisao je.