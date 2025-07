Jedna Hrvatica objasnila je da joj nije problem da bude u toplesu na plaži gde nema gomile turista, barova i gužve, čega je, kako kaže, sve manje. „Tada ne moram da brinem da će me neko snimiti. Ako sam na prosečnoj plaži gde idu samo domaći, svi su opušteni i nema čudnih ljudi, toples je vrhunska opcija. Dalmatinci su na to navikli. Turisti znaju da budu neprijatni. Ako skinem gornji deo kupaćeg na prepunoj plaži, a neko pokuša da me snimi, ne bih to ni primetila. Na normalnijim plažama toga nema. Prošlog leta sam svedočila situaciji gde je sredovečna Čehinja vikala i terala dve lokalne žene s plaže jer su bile u toplesu i navodno joj je to istraumatizovalo decu. Znam da to nije čest slučaj, ali radije bih izbegla besne turiste dok pokušavam da se odmaram s grudima pod suncem.“