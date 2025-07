"Jak dugotrajan toplotni talas sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 °S u trajanju od najmanje 5 dana u kontinuitetu počev od 21.07. 2025.

Danas (20.07.) u svim krajevima, a u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji i u utorak i sredu (22 - 23.07.) manje toplo - od 31 do 36.

Upozorenje za područje Beograda

Na području Beograda najtopliji dani biće ponedeljak (21.07.), četvrtak (24.07.) i petak (25.07.) uz maksimalne temperature u intervalu od 35 do 39. U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35.

Upozorenje za područje na visoke temperature - od 20. do 26.07.2025.

Novi toplotni talas koji se očekuje naredne sedmice biće najizraženiji na jugu i istoku Srbije, u kontinuiranom periodu od ponedeljka (21.07.) do subote (26.07.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40, a u petak (25.07.) lokalno i do 42 uz pojačan jugozapadni vetar.