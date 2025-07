- Svi su prvo bili u šoku - roditelji, partner, njegovi roditelji, prijatelji. Niko to nije očekivao. Ali na kraju su nas svi podržali - kaže Marija u svom videu koji ima na hiljade pregleda.

- Da nije bilo nje, ne znam šta bih radila. Podržala me je u svemu, bez obzira na to kakvu odluku da sam donela.

" Ne znam, eto, strah od porođaja je bio prisutan, ali sam znala zbog čega to radim, i da je i vise nego vredno. Kako misliš ne razmišljam o tome? Pa, valjda sam svesna da dolaze beba i da se brinem o takvim stvarima - odgovorila ju je Marija.

"Njega nisam navela kao najveću podršku, jer se to podrazumeva. Ne samo da je reagovao, već svaki dan pokazuje koliko nas voli i najbolji je čovek kog sam mogla da izaberem da bude tata mom detetu", odgovorila je.

"I ja sam rodila sa 17 godina. Kad je okolina saznala - katastrofa! Malo ko me je podržao! Moji roditelji, njegovi i par drugarica i to je to. Evo, sad je prošlo od toga 12 godina. Imam tri sina. Živim lep zivot sa mužem. Srećna sam, zadovoljna i svi mi sad skidaju kapu i govore: "Svaka čast!".