“Najčešće nesreće koje se dešavaju su prilikom iskakanja iz čamaca, dolazi do povreda, ili kad neplivači odjedanput reše da probaju u nekoj reci da plivaju pa dođe do nezgode. Takođe, ima i slučajeva gde je bilo i utapanje, ali to nije baš toliko često”, navela je Petrovićeva.

"Ispod splavova se nalaze određene konstrukcije, kao što su sajle i razni drugi predmeti. Pošto je voda nepredvidiva, a i vreme nam je promenljivo, posebno poslednjih par godina, dolazi do čestih promena. Ispod vode se nalaze sprudovi, nalaze se virovi, voda vrlo lako može da vas podvuče pod taj splav i onda dođe do neke nezgode. Imali smo slučaj pre par godina gde je dete u Novom Sadu skočilo sa splava, udarilo u neki čvrsti objekat i nažalost utopilo se. Tako da to je ono što mi radimo zapravo preventivno, informišemo ljude da ne rade to zato što u blizini ne postoji neko ko može instant da vam priteči u pomoć”, objasnila je Petrovićeva.