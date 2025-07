Vreme u Beogradu će danas biti sunčano i veoma toplo, sa slabim i umerenim južnim vetrom. Najniža temperatura biće od 20 stepeni do 23, a najviša oko 38 stepeni.

Crveni meteo-alarm u celoj Srbiji – upozorenja na vrućinu i veliku opasnost od požara, do petka i do 42 stepena!

Topao vazduh sa severa Afrike aktivirao je crveni meteo-alarm koji će biti na snazi u celoj Srbiji. Od danas do četvrtka očekuju se temperature do 40 stepeni, dok će u petak živa u termometru ići i do 42 stepena zbog toplog vetra. U šest okruga na jugoistoku Srbije na snazi je i meteorološko upozorenje MUP-a i RHMZ-a zbog dugotrajnog toplotnog talasa.