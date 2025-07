- Da li možemo u crkvu i manastir ući u papučama i šortsu? Rekao bih da je to jedno veliko nepoštovanje svetinje, ali ukoliko se nađete pored neke svetinje sasvim slučajno, a u šortsu ste i papučama, ja ne vidim prepreku da ne uđete u crkvu. A mislim da se i svi sećate one priče oca Gojka Perovića dok je bio kraj moštiju svetog Vasilija Ostroškog i kada je ugledao dečka koji dolazi u šortsu i papučama kod njega, a on u sebi misli kako može da uđe kod svetitelja tako u šortsu i papučama, a on mu donosi limenku soka i pita ga: "Oče, da li ste žedni?" - naveo je Đurđević.