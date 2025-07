- Iako dolazim u Ksamil već 20 godina bilo koje doba u letnoj sezoni. Trenutno 18. jul u Ksamilu, vreme odlično 28 stepena, a prema najavi svaki naredni dan biće još toplije. Voda odlična, topla. Gužve nema, popunjenost oko 30 posto kapaciteta grada, nikad slabije, očigledno su cene uradile svoje. Turista 90 odsto iz Albanije, česti gosti Makedonci i Srbi koji su dosad najviše dolazili, nema. Cene po restoranima odlične jeftine kao za naš standard. U marketima isto dobre cene možda deset posto skuplje nego kod nas, smeštaj malo pustile cene zavisi šta gde. Ja plaćam apartman 40 evra na 100 metara od plaže Lori, najbliža plaža i jedna od boljih plaža u Ksamilu posebno za malu decu. Ležaljke trenutno od 15 do 30 evra zavisi koja plaža. Giros 3,5 do četiri evra, pivo 2,5 do tri, sokovi dva do tri evra, kafa 1,5 do 2,5, kokteli do 15, pica od pet do 10, hamburger 3,5 do 4,5 evra. Morski specijaliteti od osam evra pa dalje, roštilj parče mesa od četiri evra pa naviše... - navodi se u objavi i dodaje: