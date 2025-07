U vremenu brzih odluka i svakodnevnih izazova, sve više težimo sigurnosti i autentičnosti. U takvom svetu, izbor hrane koju unosimo u svoj dom nije samo odluka o ukusu – to je izbor vrednosti. Kome verujemo? Odakle dolazi ono što jedemo? Ko se brine o kvalitetu i bezbednosti? Upravo iz tih pitanja proističe snaga jedne domaće priče koja traje više od trideset godina – priče o Industriji mesa Matijević .

Ova kompanija, nastala iz iskrene želje da se potrošačima ponudi istinski domaći proizvod, izgradila je sistem koji u potpunosti kontroliše svaki korak proizvodnje – od setve na poljima, preko uzgoja stoke na sopstvenim farmama, do savremene prerade i isporuke svežeg mesa. Filozofija „Od njive do trpeze” nije samo poslovna strategija. To je način na koji Matijević živi i posluje – odgovorno, dosledno i s ljubavlju prema svakom detalju.