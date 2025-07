Usled početka veoma jakog i dugotrajnog toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 37 do 40 stepeni, a u petak i subotu (25-26.07.) lokalno i do 42, koji će na području Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog, Pirotskog i Zaječarskog okruga trajati najmanje 5 dana u kontinuitetu, RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Upozorenje na visoke temperature

(od 21. do 26.07.2025.)

Toplotni talas koji se očekuje ove sedmice biće najizraženiji na jugu i istoku Srbije, u kontinuiranom periodu od danas (21.07.) do subote (26.07.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40, a u petak i subotu (25-26.07.) lokalno i do 42 °S uz pojačan jugozapadni vetar.