- Zakon o zaštiti od požara predviđa novčane kazne od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara za pravno, odnosno novčane kazne od 10.000 dinara za fizičko lice ako spaljuje ostatke strnih useva, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Zakon o poljoprivrednom zemljištu takođe predviđa novčane kazne, i to od 100.000 do 1.000.000 dinara za privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, odnosno novčane kazne od 5.000 do 50.000 dinara za odgovorno lice u privrednom društvu, preduzeću ili drugom pravnom licu, odnosno za fizičko lice ukoliko spaljuje organske ostatke posle žetve ili pričini poljsku štetu - navodi se i dodaje: