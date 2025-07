Cela Srbija je ušla u crveno danas, kad je otpočeo četvrti toplotni talas ovog leta, koji će po svemu sudeći biti najtopliji do sada. Upozorenja se samo nižu! Najavljene su temperature do 42 stepena, zato ne izlazite napolje bez preke potrebe, posebno ne 25. jula, s obzirom na to da će ovaj petak biti najtopliji u proteklih 60 godina!

- Ovo treba ozbiljno shvatiti jer će u nekim delovima biti i 42 stepena, a ovaj petak će biti najtopliji za proteklih 60 godina merenja. Ono što mene plaši jeste vrlo mala količina padavina za ovu godinu, kao geoklimatologa me plaši sušna godina. Ulazimo u jednu megasušu i to je alarmantno, jer će se to sve više dešavati u budućnosti. Treba biti na oprezu, ne samo zbog zdravlja već i zbog opasnosti od požara - naglasio je dr Valjarević i objasnio da 42 stepena u hladu znači od pet do sedam stepeni više na suncu.