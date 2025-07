Novi toplotni talas stigao je u Srbiju, temperature će u pojedinim mestima ići i do 40 stepeni, a novo zahlađenje očekuje se za vikend.

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ ) objavio je sezonsku prognozu do januara naredne godine u kojoj se navodi da će avgust u većem delu Srbije biti topliji i prosečno vlažan, a u Vojvodini, Mačvi i Negotinskoj Krajini topliji i suvlji sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.8 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za dva do tri stepena više u odnosu na višegodišnji prosek - navodi se u prognozi i dodaje:

- U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 32.1 stepen. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom avgusta biće u granicama sa vredsnotisma do pet mm nižim, a u Vojvodini, Mačvi i Negotinskoj krajini ispod višegodišnjeg proseka sa vrednostima za pet mm do 10 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avustovska suma padavina iznosiće oko 44 mm.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za za 0.5 do 1.5 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.2. Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek - navodi RHMZ:

- U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24.6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 44 mm.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za jedan do dva stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 10 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će u celoj Srbiji biti za jedan do dva stepena više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 19.6 stepeni. U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom oktobra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 36 mm.