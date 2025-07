RHMZ je izdao upozorenje na novi toplotni talas koji se očekuje ove sedmice, a koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije gde se do subote 26. jula očekuje maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena, uz pojačan jugozapadni vetar.