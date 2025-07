Ljudi upravo spas nalaze od letnjih vrućina na bazenu i vrlo često vidimo one nagle skokove kada žele da se što pre rashlade. Međutim, da li je to ispravno, objasnio je spasilac:

- To nije pravi način da se uđe u vodu. Bezbedan ulazak u samu vodu jeste na stepenicama i postepenim rashlađivanjem kako ne bi došlo do nekog povređivanja kupača. Što se tiče pravila, pored skakanja moramo da poštujemo da nema trčanja pored bazena, da nema guranja drugih pored bazena, da obraćamo pažnju jedni na druge, posle hrane i pića obavezno neki odmor od pola sata da se malo to sve slegne da bi onda bio bezbedan ulazak u vodu.