U predelima sa superćelijskim olujama očekuju se uraganski vetrovi od 150 km/h, pa će postojati opasnst i do materijalne štete.

Trenutne temperature kreću se od 35 do 39 stepeni, u Beogradu je 36. Najtopliji su Ćuprija i Zaječar sa 39. Zlatibor meri 31, Sjenica 30, a najugodnije je na Kopaoniku sa 25 stepeni.

U severnim i zapadnim predelima očekuje se promenljivo oblačno i znatno ugodnije, ponegde i sa pljuskovima i grmljavinom i to u severnim predelima već ujutro i pre podne i to naročito u Vojvodini, dok se posle podne pljuskovi sa grmljavinom očekuju ponegde na zapadu i jugozapadu Srbije i to naročito u brdsko-planinskim predelima.