Brkić je podelio sa gledaocima Kurir televizije zašto najčešće dođe do požara nasred puta:

- Najčešće se to dešava sa filterom izduvnih sistema koji se u određenoj situaciji regeneriše i dolazi na temperaturu od oko 700 stepeni. Obično se to dešava kada nakon gradske vožnje pređete na auto-put i krenete brže da vozite, tada se taj deo usija na nekoliko stotina stepeni i obično gore automobili oko 2010. godine. Zato što su to bili prvi automobili sa tim uređajem, pa su malo istrošeni, a zbog neredovnog servisiranja njima se neki komad gume, izolir trake ili kabla nasloni i dotakne taj uređan pri višoj brzini.