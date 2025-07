- Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala u narednih deset dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa od 21. do 27. jula u borskom i zaječarskom okrugu, od 23. do 27. jula u južnobanatskom okrugu i od 24. do 27. jula u Beogradu, srednjobanatskom, braničevskom, kosovskomitrovačkom, kosovskopomoravskom, kosovskom, pomoravskom, a od 24. do 26. jula u severnobačkom, severnobantskom, mačvanskom, kolubarskom, zlatiborskom, podunavskom, rasinskom, nišavskom, jablaničkom i prizrenskom okrugu, a potencijalno u većem delu Srbije, osim u planinskim krajevima, u periodu od 21. do 26. jula. Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperatura vazduha će biti u domenu veoma opasne pojave od 24. do 26. jula u Beogradu i južnobanatskom okrugu, a od 25. do 26. jula u kosovskomitrovačkom, kosovskopomoravskom, kosovskom, podunavskom, pomoravskom, rasinskom, borskom, zaječarskom i prizrenskom okrugu, dok se 26. jula očekuju u većem delu Srbije - navodi "Batut" i dodaje: