Obavljati taj posao na plus 35 koliko se meri u hladu, nije ni malo lako. A kako je pod otvorenim nebom, bez hlada i klima uređaja, za jutarnji program Kurir televizije otkrio je Goran Stranjančević , poljoprivrednik.

- Stoka isto kao i mi teško podnosi ove temperature, teško je obezbediti pijaću vodu za grla. Na ovakvim katastrofalnim temperaturama ide i do 100 litara vode dnevno čiste pijaće vode. Mi se borimo kako moramo, mi seljaci smo naučili, imamo usađen gen da nam temperatura ne smeta, mi radimo ceo dan, ustajemo oko četiri ujutru, a uvek mislimo da kasnimo i da smo mogli ranije da ustanemo - započeo je poljoprivrednik, pa nastavio:

- Štitimo se hladnom vodom i nekom rakijom. To nije prepečenica, to je neka rakija od koje se tek drugim prepekom radi ljuta. Naši stariji su je više konzumirali nego mi, ta rakija je na 10-12 gradi, najbolje je hladna da se pije. To je poželjno kada se radi na polju, ne mnogo, ali umereno.