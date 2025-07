Pojedini turisti mokre u more i u tome ne vide ništa loše, sa druge strane ima i onih kojima je to gadno.

Jedan Srbin koji trenutno letuje sa suprugom u Grčkoj šokirao se pre nekoliko dana na plaži jer je video par koji mokri u moru, a da to uopšte ne kriju.

- Supruga i ja već nekoliko godina letujemo sami, jer su deca sada već velika i letuju sa svojim porodicama. Uglavnom, oduvek smo i supruga i ja smatrali nepristojnim da se mokri u moru. Elem, danas gledam mladi bračni par, smeškaju se sve vreme i hop, pravac u more da mokre. Još na glas, misle da ih niko ne razume i kako su se "ispišali u moru", Bože me prosti - napisao je on u Fejsbuk grupi "Grčka uživo".