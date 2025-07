- Kod nas ne postoji zakon koji eksplicitno pripisuje ovo o čemu je Atanacković pričao. Od 2007. do danas nijedna regulativna nije regulisala sporno pitanje koje je od velikog značaja oko rada pri visokim temperaturama. Postoji jedan zakon koji se primenjuje, a to je Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i to je strog zakon gde poslodavci moraju da donesu akt o proceni rizika i sprovođenje odredbi tog zakona povereno je inspektoratu za rad, ministarstvu za rad i taj zakon propisuje i kazne za poslodavce koji nisu obezbedili bezbedan i zdrav rad. Za pravna lica kazna je od milion i po do dva miliona dinara, a za preduzetnika od 400.000 do 500.000 dinara.