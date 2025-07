Inače, do Vlasine i Vlasinskog jezera se može doći iz četiri pravca: od magistralnog puta Beograd - Atina, preko Vladičinog Hana, Surdulice do Promaje na Vlasini (32 km), od magistralnog puta (Beograd - Atina) odvajanjem od Leskovca, preko Vlasotinca, Crne Trave do Vodojaži na Vlasini (67 km) i iz Bugarske iz dva pravca preko graničnog prelaza Ribarce (42 km) i graničnog prelaza Strezimirovci (23 km) do Promaje na Vlasini.