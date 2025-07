Kada umesto magneta na moru morate da prikupljate dokumentaciju za pokojnika kako biste ga prevezli u matičnu zemlju, malo je reći da vam je ceo svet stao. Celu stvar u inostranstvu može da oteža nepoznavanje jezika, nemogućnost dolaska do određenih institucija.

Potvrda o smrti najbitnija

Prvi korak, ukoliko dođe do smrti, jeste zvanje bolnice koja će izdati potvrdu o smrti, uz koju se dobija sprovodnica za prevoz pokojnika iz inostranstva. Pored ovoga, potrebna je potvrda o mestu sahrane i rezervaciji grobnog mesta, te potvrde o ispravnosti pogrebne opreme i samog prevoznog sredstva.

"Najduže nam je bilo 4.000 km u jednom pravcu. To je na kraj Norveške, imali smo čak i Rusiju, Kazahstan, Tatarstan, Englesku već da ne govorim, to je već tu bliže", navodi Mihajlović.

Limit putnog zdravstvenog osiguranja

"Ono uključuje i troškove povratka odnosno prevoza preminulog osiguranika u zemlju prebivališta ili troškove organizacije sahrana u mestu u kome je došlo do smrti, to sve do iznosa od 5.000 evra koliko iznosi suma osiguranja za ovaj vid pokrića", istakao je Radić.