Dugačak kaput, šešir, naočare i probušene novine – to više nije oprema koju u Srbiji koriste privatni detektivi . Danas su oni savremeno obučeni i savršeno implementirani u sredinu u kojoj izvršavaju svoj posao, ne odskaču od prosečnih građana ni milimetar i to je tajna njihovog uspeha. Za privatne detektive se može čuti da “znaju gde đavo spava”. Ponekad su na terenu i po nekoliko dana, a ponekad i nekoliko meseci.

- Klijenti nas najčešće zovu kad žele da provere svoje emotivne partnere. Ono što je logično jeste da se proveravaju supružnici, ali sve češća je pojava da muškarci proveravaju i da li im je verna i ljubavnica. Žene nisu tako ekstremne i do sad su proveravali samo da li ih vara muž. Svašta doživljavamo na terenu, dosta teških i neprijatnih situacija. Ponekad kad ne bi posumnjali u tu ženu ili muškarca, desi se da su baš oni ti preljubnici”, kaže za RINU privatni detektiv iz Čačka.

- Roditelji žele da provere da li im se deca drogiraju ili su članovi nekih sekti. To je možda i najtraumatičnije iskustvo za jednog detektiva kad mora ocu i majci reći da im je dete narkoman, ali to pomogne roditeljima jer ih tada upućuju na lečenje, u klinike ili manastire”, dodaje on.