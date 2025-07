Talas visokih temperatura stigao je u našu zemlju, a u narednim danima očekuje nas pravo tropsko vreme. Kako kažu meteorolozi, u narednim danima maksimalna temperatura biće i do 37 stepeni , a iz hitne medicinske pomoći kažu da u takvim danima najviše poziva dobijaju zbog kolapsa na javnim mestima.

- U uslovima ekstremno visokih temperatura, kakve imamo trenutno i kakve nas očekuju narednih dana, kolapsi su ono sa čime se najčešće susrećemo, naročito u dnevnim smenama i na javnim mestima. Kolaps sam po sebi nije bolest, to je znak preopterećenosti organizma jer on ne dobija ono što mu je potrebno: tečnost, kiseonik, glukozu, zavisno od toga koji je razlog nastanka kolapsa. Nastaje usled iznenadnog i naglog pada krvnog pritiska zbog poremećaja termoregulacije, tako da se osoba u tom trenutku oseća slabo, malaksalo, konfuzna je, može doći do ubrzanog ili slabog pulsa, mučnine, nagona za povraćanjem.