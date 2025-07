- Ovde je u pitanju jedna teška zloupotreba, manipulacija koja može ozbiljno da ugrozi zdravlje naših žena, pre svega pacijentkinja koje budu ovo gledale. Jedini način gde se pacijentkinje mogu informisati o tome kada i kakav lek treba koristiti su ordinacije. Ja se uvek zalažem za to da ni jedan lekar, pa i ja, nigde i nikad ne reklamiram ni jedan lek kada to nije u našoj ordinaciji - kaže Milošević i dodaje:

- I svaki naš javni nastup nije zamena za ordinaciju, nego prosto pokušaj da dopremo do tih naših žena i pacijentkinja koje imaju potrebu za našim uslugama. Posebno mi je krivo što se u ovom slučaju radi o nečemu što ja ne znam ni šta je, ni kog je sastava, i osim što mogu da izgube dragoceno vreme, misleći da to može da im pomogne, ovaj lek ili pomoćno lekovito sredstvo, sasvim svejedno, može ozbiljno da ugrozi zdravlje. To je nedopustivo, to je štetno i to može da ima ozbiljne štetne posledice po zdravlje naših pacijenata.