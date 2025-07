Kada se pre koji dan Nataša Bekvalac pojavila na nastupu u uskoj haljini koja je privukla poglede, probudila je i različite polemike u vezi sa njenim izledom i nagađanjima da li je iz grudi izvadila implante . Ona je uz snimke sa pomenutog nastupa objavila sledeće: "Drage moje žene, mi nismo naše grudi, zadnjica, kosa, koža, mi smo energija, vibracija, ljubav ,i sve ono što nas je dovelo do toga da danas budemo žene kakve jesmo. Otpustite sve što više nije vaše, odbacite sve što vas steže i boli. Ja jesam."

- Naši loši radovi se vide, a dobri radovi se ne vide. Na jednu koju prepoznate da je uradila nešto, ide 10 onih koje ne prepoznate i to su pravi radovi. Nije lako nekoj devojčici u pubertetu da iznese neki nos ili male grudi. Naravno da treba naći pravu meru, ja dosta vremena provodim u odgovaranju od zahteva, jer je naš posao da predvidimo kako će nešto izgledati za 10 godina. Nije trend vađenje silikona, ali naravno da su predvodinici togajavne ličnosti, kao što je Nataša Bekvalac.

- Kao devojka sam imala lepe grudi, ali sam trenirala i to je meni spalo. Želela sam samo da vratim oblik grudi, ali da to ne bude preterano. Međutim, nije ispalo kako sam ja zamišljala, tako da sam izvadila implante. Mislim da se treba uraditi nešto pristojno i kulturnu i nemam ništa protiv. Najlepša je priroda, to je naš lični pečat autentični. Prosto se nekad iznenadimo kada vidimo devojku na ulici da nema urađena usta, nos. Sve što je umereno je i lepo - kaže Gerbec i objašnjava kako je prošla operacija: